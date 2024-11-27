Генерал в отставке Кит Келлог выдвинут Трампом на должность спецпосланника по РФ и Украине
22:03 27.11.2024 Источник: Интерфакс
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога специальным посланником по Украине и России.
"Я рад выдвинуть кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на пост помощника президента и специального посланника по Украине и России", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в среду.
Избранный президент выразил уверенность, что вместе с Келлогом ему удастся достичь "мира посредством силы", а также сделать мир более безопасными.
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