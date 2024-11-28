Экс-премьер Польши уверен, что Киев никогда не пойдет на эксгумацию жертв Волынской резни

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина никогда не согласится на перезахоронение останков жертв Волынской резни, поскольку ее законодательство «ставит под особую защиту» Украинскую повстанческую армию и другие подобные националистические структуры. Такое мнение высказал в эфире телеканала Polsat бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер.

«Украинцы, вероятно, никогда не согласятся на эксгумацию [останков жертв Волынской резни]. Там под землей лежат тысячи людей, и большинство из них — дети. Там есть черепа, раздавленные ударами молота, распиленные кости, это ужасные вещи, выход которых наружу не будет на руку украинцам, потому что это может повредить их имиджу», — сказал бывший политик. «Они также боятся, что, если все это будет раскрыто и информация о совершенном украинцами геноциде распространится по всему миру, в Польше найдутся организации и граждане, которые потребуют компенсации. И Украине придется заплатить огромные суммы денег, потому что в любом международном суде эти поляки выиграют», — добавил он.

Как утверждает Миллер, подписанное на днях совместное заявление глав МИД Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги, согласно которому Киев обязуется не препятствовать перезахоронению жертв Волынской резни, не внесет никаких изменений в сложившуюся ситуацию. «В нем есть фраза, в которой говорится, что эти эксгумации могут быть проведены в соответствии с украинским законодательством. Речь идет о законе, принятом в 2015 году, согласно которому Украинская повстанческая армия и все аналогичные структуры должны находиться под особой защитой, а любой, кто скажет что-либо, очерняющее эти структуры и этих людей, подлежит тюремному заключению», — пояснил экс-премьер.

Невозможно, по его словам, провести эксгумацию, не сказав, кто убил тех людей, которые там лежат. «А это, согласно закону, лишает уважения тех, кто убивал», — сказал он. «Современная Украина представляет собой пьедесталы, на которых стоят убийцы, а их жертвы лежат в лесах и на лугах», — подытожил Миллер.