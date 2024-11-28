Грузия хочет восстановить территориальную целостность мирным путем — и. о. премьера

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии планируют восстановить территориальную целостность республики мирным путем. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в рамках процедур по утверждению правительства.

«Нашей еще одной главнейшей задачей является восстановление территориальной целостности мирным путем. Конечно же, достижение этой цели зависит от глобальных тенденций, процессов в регионе. Мы очень надеемся, что <…> эта задача полностью будет решена», — сказал Кобахидзе.