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Грузия хочет восстановить территориальную целостность мирным путем — и. о. премьера

14:32 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии планируют восстановить территориальную целостность республики мирным путем. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в рамках процедур по утверждению правительства.

«Нашей еще одной главнейшей задачей является восстановление территориальной целостности мирным путем. Конечно же, достижение этой цели зависит от глобальных тенденций, процессов в регионе. Мы очень надеемся, что <…> эта задача полностью будет решена», — сказал Кобахидзе.

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