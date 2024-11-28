Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами — Лукашенко
14:00 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, в то время как в мире есть великое множество вызовов и угроз, с которыми нужно бороться сообща.
«Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают», — сказал Лукашенко на заседании ОДКБ в узком составе.
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