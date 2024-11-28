Ростех демонстрирует передовые разработки на Конгрессе молодых ученых в Сочи
13:15 28.11.2024
«Одним из драйверов развития российской промышленности являются молодые ученые и исследователи – носители инновационных идей и нестандартных подходов к решению задач. Именно поэтому Ростех активно развивает сотрудничество с научными и образовательными организациями, а также новые формы кооперации науки и индустрии. К примеру, обсуждается создание научно-производственных объединений в том числе в таких областях, как медицинское приборостроение, автомобильная техника», - сказала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха Елена Дружинина.
Представленный коленный модуль с микропроцессорным управлением «Комета» подстраивается индивидуально под каждого пациента. Микропроцессор нового поколения осуществляет сбор и обработку данных о движении в режиме реального времени со скоростью более тысячи раз в секунду.
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