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За последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины — Путин

14:12 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ за последние два дня запустила 100 ракет разных классов и 466 беспилотников по территории Украины в ответ на продолжение ударов американским оружием, заявил глава государства Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

«Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», — сказал он.

Россия сегодня ночью нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 военных объектов Украины. Об этом также заявил Путин.

«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», — сказал он.

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