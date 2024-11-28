В Вологодской области утвердили закон об ограничении продажи алкоголя до 2 часов в день
15:12 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вологодское заксобрание большинством голосов приняло резонансный региональный закон об ограничении розничной продажи алкоголя и сокращении розничной продажи до двух часов в день по будням. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года и по оценкам не затронут легальный бизнес, сообщил заместитель губернатора Сергей Сорокин.
«С 1 марта 2025 года предлагается вести следующие дополнительные ограничения: запрет продажи алкоголя в торговых объектах, которые расположены в помещениях многоквартирных домов, в цокольном, подвальном, подземном этажах многоквартирных домов. Запрет продажи алкоголя с 8 до 12 часов и с 14 до 23 часов с понедельника по пятницу за исключением новогодних праздников, там действует федеральный ночной запрет продажи с 23 до 8 часов», — сообщил депутатам Сорокин. Большинством голосов депутаты одобрили закон, за проголосовали 24 депутата из 28 присутствующих.
Как пояснил Сорокин, рестораны и объекты общепита в театрах и гостиницах смогут продавать алкоголь без ограничений по времени. Барам и кафе нужно будет соблюсти ряд условий — наличие лицензии, не менее 40 посадочных мест в зале, полное соответствие ГОСТу, обслуживание официантами. При таких условиях они смогут торговать алкоголем с 8 до 23 часов.
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