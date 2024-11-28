Патриарх Кирилл выразил надежду на будущее воссоединение Украины с Россией

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Кирилл назвал историческим событием воссоединение Донбасса с Россией, выразив надежду и на будущее воссоединение Украины с РФ. Об этом он заявил на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора после выступления главы ДНР Дениса Пушилина.

«Воссоединение Донбасса с Россией — это историческое событие. Верим, что когда-нибудь будет и воссоединение Украины с Россией», — сказал патриарх.