Путин утвердил обновленные показатели эффективности для губернаторов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность региональных властей. Соответствующий указ опубликован.

В списке — 21 критерий. На первом месте значится доверие людей к власти (его будут определять в том числе с помощью опросов). Также к показателям отнесены уровень рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, удовлетворенность условиями для ветеранов СВО, темпы роста доходов населения, «цифровая зрелость» госсектора и социальной сферы.