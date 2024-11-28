Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поражающие элементы ракеты «Орешник», которой российские военнослужащие ударили по «Южмашу» в Днепропетровске, разогреваются до температуры 4 тысячи градусов. Кинетический удар сравним по мощности с ударом метеорита, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается использованной нами ракеты, то в качестве поражающих элементов были использованы достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4 тысячи градусов. Кинетический удар мощный, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, какие метеориты где падали, и какие были последствия. Иногда оказывалось достаточно, чтобы целые озера образовывались», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.