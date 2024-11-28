0
0
113
НОВОСТИ

Путин заявил, что ряд западных лидеров хотят возобновить с ним контакты по Украине

17:12 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что ряд западных лидеров хотят возобновить контакты с ним для обсуждения Украины и общеевропейских вопросов.

«У нас контакты продолжаются, как это ни покажется странным, со многими странами, с которыми у нас очень сложные отношения, — сообщил глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов. — Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них проявляют желание эти контакты возобновить, пообсуждать текущие проблемы, связанные с событиями на Украине, в двустороннем плане, в общеевропейском контексте».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 28.11.2024
В РФ думают над выделением БПЛА в отдельный вид войск — Путин
0
124
17:00 28.11.2024
Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
0
213
16:32 28.11.2024
В бюджете РФ на три года предусмотрены средства на все соцобязательства — Мишустин
0
251
16:12 28.11.2024
Путин утвердил обновленные показатели эффективности для губернаторов
0
258
16:00 28.11.2024
Лукашенко заявил о «натофикации» Европы и мира в целом
0
302
15:39 28.11.2024
Музыканты Василий Овсянников и Мария Воронова встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу
0
279
15:32 28.11.2024
Патриарх Кирилл выразил надежду на будущее воссоединение Украины с Россией
0
361
15:12 28.11.2024
В Вологодской области утвердили закон об ограничении продажи алкоголя до 2 часов в день
0
338
15:00 28.11.2024
Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником» — Путин
0
425
14:32 28.11.2024
Грузия хочет восстановить территориальную целостность мирным путем — и. о. премьера
0
460

Возврат к списку