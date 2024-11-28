Путин заявил, что ряд западных лидеров хотят возобновить с ним контакты по Украине

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что ряд западных лидеров хотят возобновить контакты с ним для обсуждения Украины и общеевропейских вопросов.

«У нас контакты продолжаются, как это ни покажется странным, со многими странами, с которыми у нас очень сложные отношения, — сообщил глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов. — Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них проявляют желание эти контакты возобновить, пообсуждать текущие проблемы, связанные с событиями на Украине, в двустороннем плане, в общеевропейском контексте».