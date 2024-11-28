В РФ думают над выделением БПЛА в отдельный вид войск — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генштаб думает о выделении беспилотников в отдельный вид войск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас над этим тоже думают в Генштабе и Минобороны», — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.