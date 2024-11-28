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Дезертиры ВСУ добровольно могут вернуться в украинскую армию и продолжить службу

18:35 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинцев, кто впервые самовольно покинул воинскую часть или дезертировал. Об этом сообщается в карточке документа на сайте Верховной рады.

Закон предусматривает, что во время военного положения военнослужащие, которые впервые самовольно покинули части или дезертировали, а затем добровольно вернулись, могут продолжить службу в соответствии с заключенным контрактом.

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