Дезертиры ВСУ добровольно могут вернуться в украинскую армию и продолжить службу
18:35 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинцев, кто впервые самовольно покинул воинскую часть или дезертировал. Об этом сообщается в карточке документа на сайте Верховной рады.
Закон предусматривает, что во время военного положения военнослужащие, которые впервые самовольно покинули части или дезертировали, а затем добровольно вернулись, могут продолжить службу в соответствии с заключенным контрактом.
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