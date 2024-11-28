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Росавиация: Поводов отказываться от эксплуатации самолета SSJ-100 нет

19:30 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет, предварительная причина возгорания двигателя самолета авиакомпании «Азимут» после посадки в Анталье не в его конструкции, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

«Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события», — говорится в сообщении.

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