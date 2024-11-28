Девять французских инструкторов попали под удар «Искандером» по центру ССО в Одессе – Минобороны РФ

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ уничтожили ударом «Искандера» по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе 72 человек, включая 9 французских специалистов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударом ракеты „Искандер“ по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе 9 французских инструкторов и технических специалистов», — сказали там.