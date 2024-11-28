Австралия может стать первой страной в мире, где детям будет запрещен доступ к соцсетям
20:20 28.11.2024 Источник: Интерфакс
Сенат Австралии в четверг одобрил законопроект, который предполагает запрет на использование соцсетей людьми младше 16 лет, сообщает Associated Press. Отмечается, что это первый подобный закон в мире.
Верхняя палата парламента утвердила документ 34 голосами "за". 19 парламентариев проголосовали "против" запрета. Накануне Палата представителей подавляющим большинством также поддержала введение ограничений на соцсети для детей и подростков.
Нижняя палата должна будет еще одобрить поправки к этому законопроекту, принятые ранее в Сенате. Однако, как отмечают СМИ, это всего лишь формальность, так как правительство уже дало согласие на претворение в жизнь согласованных ограничений. Как ожидается, закон вступит в силу в ноябре 2025 года.
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