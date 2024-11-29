Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Краснодарского края, по 3 — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и 1 — над территорией Республики Крым», — сообщили в Минобороны.