Белоусов прибыл в КНДР для встреч с военно-политическим руководством — МО РФ
09:05 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — сказано в сообщении.
В международном аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
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