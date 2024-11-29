Задержан директор социального центра на Алтае, где погибли трое и пострадал еще 21 человек
09:20 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор частного центра социального обслуживания «Рубикон» из села Калистратиха, где из-за отравления погибли трое и пострадал еще 21 человек, задержан. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
«Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.
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