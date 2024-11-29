Чад разрывает соглашение по оборонному сотрудничеству с Францией — AFP

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление главы МИД африканской страны.

«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — указал государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла.

18 апреля власти Чада направили США письмо, в котором уведомили о намерении разорвать военное соглашение. В нем говорилось, что все американские войска должны покинуть военную базу в Нджамене. 25 апреля Пентагон объявил о выводе части американского контингента с чадской территории, назвав принятую меру временным шагом.

В мае министр обороны Чада подчеркнул, что, в отличие от Великобритании, США и Франции, Россия всегда была надежным партнером африканских государств. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Чад в июне заявил об укреплении отношений с этой страной в сфере безопасности, а также указал, что в Нджамене заинтересованы в расширении оборонного сотрудничества из-за террористических угроз.