Авиация РФ и Китая провела стратегическое патрулирование над Японским морем — МО КНР
10:20 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиация России и Китая провела совместное запланированное стратегическое патрулирование в районе Японского моря. Об этом сообщило Минобороны КНР.
«Согласно ежегодному плану сотрудничества между военными Китая и России», в пятницу стороны организовали и осуществили «девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование» в районе Японского моря, проинформировала пресс-служба ведомства.
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