Авиация РФ и Китая провела стратегическое патрулирование над Японским морем — МО КНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация России и Китая провела совместное запланированное стратегическое патрулирование в районе Японского моря. Об этом сообщило Минобороны КНР.

«Согласно ежегодному плану сотрудничества между военными Китая и России», в пятницу стороны организовали и осуществили «девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование» в районе Японского моря, проинформировала пресс-служба ведомства.