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Мигранты с лестницами перелезли через стену на границе с Польшей — погранохрана

12:00 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа нелегальных мигрантов с лестницами сумела перелезть через защитную стену высотой в 5,5 м на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает польская служба пограничной охраны.

По ее данным, в группу входили 10 граждан Ирана. Когда они оказались на польской территории, их задержали пограничники. Лестницы остались на территории Белоруссии. Их оперативно убрали пособники мигрантов.

В сообщении отмечается, что ранее мигранты использовали другие способы преодоления защитной стены. Они раздвигали металлические прутья с помощью автомобильных домкратов или выпиливали в секциях дыры бензопилами.

В 2022 г. Польша построила на восточной границе стену из металлическую стену высотой 5,5 м и длиной 186 км. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всего заграждения установлены прожекторы, датчики движения и видеокамеры.

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