Мигранты с лестницами перелезли через стену на границе с Польшей — погранохрана
12:00 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа нелегальных мигрантов с лестницами сумела перелезть через защитную стену высотой в 5,5 м на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает польская служба пограничной охраны.
По ее данным, в группу входили 10 граждан Ирана. Когда они оказались на польской территории, их задержали пограничники. Лестницы остались на территории Белоруссии. Их оперативно убрали пособники мигрантов.
В сообщении отмечается, что ранее мигранты использовали другие способы преодоления защитной стены. Они раздвигали металлические прутья с помощью автомобильных домкратов или выпиливали в секциях дыры бензопилами.
В 2022 г. Польша построила на восточной границе стену из металлическую стену высотой 5,5 м и длиной 186 км. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всего заграждения установлены прожекторы, датчики движения и видеокамеры.
НОВОСТИ
- 12:32 29.11.2024
- АдГ намерена включить в свою программу призыв к возобновлению торговли с РФ — Der Spiegel
- 12:20 29.11.2024
- ВСУ дезертируют целыми подразделениями из-за страха перед армией РФ — украинский чиновник
- 12:05 29.11.2024
- Большинство поляков выступают за увеличение военных расходов — опрос
- 11:32 29.11.2024
- Председатель Госдумы рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
- 11:20 29.11.2024
- Белоусов заявил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР
- 11:05 29.11.2024
- Париж дал Нетаньяху иммунитет от ордера МУС в обмен на роль в перемирии в Ливане — СМИ
- 11:02 29.11.2024
- В УФНС напомнили москвичам о необходимости уплаты налогов до 2 декабря
- 11:00 29.11.2024
- Украину для оккупации планируют поделить между Румынией, Польшей, ФРГ, Британией — СВР РФ
- 10:32 29.11.2024
- Ситуация для ВСУ на фронте критическая из-за острой нехватки военных — CNN
- 10:20 29.11.2024
- Авиация РФ и Китая провела стратегическое патрулирование над Японским морем — МО КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать