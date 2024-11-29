12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военнослужащие не подчиняются приказам командования ВСУ и целыми подразделениями бегут с поля боя, дезертирство стало главной проблемой Киева. Об этом агентству Associated Press (AP) сообщил украинский чиновник.

«Главное, что они покидали боевые позиции во время военных действий и из-за этого погибали их товарищи. У нас было несколько ситуаций, когда как крупные, так и небольшие подразделения бежали с поля боя. Они обнажали фланги, и противник заходил на эти фланги», — сказал он.

По оценкам агентства, Киев теряет все больше населенных пунктов из-за того, что «десятки тысяч уставших и лишенных всякой надежды украинских военнослужащих покидают позиции, чтобы скрыться в неизвестности». Дезертирство «превратило боевые планы в песок, который ускользает сквозь пальцы военных командиров», отмечает AP.

По его информации, многие украинские военные, «деморализованные отсутствием каких-либо перспектив» улучшения ситуации на поле боя и подавленные психологическими травмами, уходят в отпуск по болезни и больше не возвращаются на фронт, а другие вступают в конфликт с командирами и отказываются выполнять приказы «прямо в разгар боевых действий»

«Проблема [дезертирства] стоит очень остро. Идет третий год войны, и она будет только усугубляться», — считает украинский военный аналитик Александр Коваленко.