ВСУ дезертируют целыми подразделениями из-за страха перед армией РФ — украинский чиновник
12:20 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военнослужащие не подчиняются приказам командования ВСУ и целыми подразделениями бегут с поля боя, дезертирство стало главной проблемой Киева. Об этом агентству Associated Press (AP) сообщил украинский чиновник.
«Главное, что они покидали боевые позиции во время военных действий и из-за этого погибали их товарищи. У нас было несколько ситуаций, когда как крупные, так и небольшие подразделения бежали с поля боя. Они обнажали фланги, и противник заходил на эти фланги», — сказал он.
По оценкам агентства, Киев теряет все больше населенных пунктов из-за того, что «десятки тысяч уставших и лишенных всякой надежды украинских военнослужащих покидают позиции, чтобы скрыться в неизвестности». Дезертирство «превратило боевые планы в песок, который ускользает сквозь пальцы военных командиров», отмечает AP.
По его информации, многие украинские военные, «деморализованные отсутствием каких-либо перспектив» улучшения ситуации на поле боя и подавленные психологическими травмами, уходят в отпуск по болезни и больше не возвращаются на фронт, а другие вступают в конфликт с командирами и отказываются выполнять приказы «прямо в разгар боевых действий»
«Проблема [дезертирства] стоит очень остро. Идет третий год войны, и она будет только усугубляться», — считает украинский военный аналитик Александр Коваленко.
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