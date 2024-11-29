0
0
1
НОВОСТИ

АдГ намерена включить в свою программу призыв к возобновлению торговли с РФ — Der Spiegel

12:32 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает за возобновление торговли с РФ и поставок российского газа в ФРГ. Об этом говорится в финальном проекте предвыборной программы АдГ, выдержки из которого приводит журнал Der Spiegel.

АдГ обсудит документ на федеральном съезде в январе. В нем несколько страниц посвящены политике безопасности. Россия упоминается как поставщик дешевого газа в Германию, с которым следует снова возобновить торговлю. Украина, с точки зрения АдГ, должна в будущем иметь нейтральный статус и быть «вне ЕС и НАТО. О конфликте на Украине не сказано ни слова, пишет Der Spiegel.

Журнал отметил, что АдГ возвращается к своему антиевропейскому курсу — она выступает за выход ФРГ из Европейского союза и отказа от евро. «Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского сообщества», — говорится в документе. АдГ полагает, что Евросоюз нужно заменить сообществом государств, объединенных общими интересами, в том числе в экономике. В то же время партия подчеркивает, что «жесткий разрыв» отношений с ЕС был бы контрпродуктивным, а потому следует добиваться консенсуса посредством переговоров.

Во время предвыборной кампании в 2021 году АдГ придерживалась подобных позиций, но позже отказалась от требования выхода Германии из ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 29.11.2024
ВСУ дезертируют целыми подразделениями из-за страха перед армией РФ — украинский чиновник
0
90
12:05 29.11.2024
Большинство поляков выступают за увеличение военных расходов — опрос
0
114
12:00 29.11.2024
Мигранты с лестницами перелезли через стену на границе с Польшей — погранохрана
0
118
11:32 29.11.2024
Председатель Госдумы рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
0
193
11:20 29.11.2024
Белоусов заявил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР
0
214
11:05 29.11.2024
Париж дал Нетаньяху иммунитет от ордера МУС в обмен на роль в перемирии в Ливане — СМИ
0
239
11:02 29.11.2024
В УФНС напомнили москвичам о необходимости уплаты налогов до 2 декабря
0
218
11:00 29.11.2024
Украину для оккупации планируют поделить между Румынией, Польшей, ФРГ, Британией — СВР РФ
0
258
10:32 29.11.2024
Ситуация для ВСУ на фронте критическая из-за острой нехватки военных — CNN
0
294
10:20 29.11.2024
Авиация РФ и Китая провела стратегическое патрулирование над Японским морем — МО КНР
0
288

Возврат к списку