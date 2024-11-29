АдГ намерена включить в свою программу призыв к возобновлению торговли с РФ — Der Spiegel
12:32 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает за возобновление торговли с РФ и поставок российского газа в ФРГ. Об этом говорится в финальном проекте предвыборной программы АдГ, выдержки из которого приводит журнал Der Spiegel.
АдГ обсудит документ на федеральном съезде в январе. В нем несколько страниц посвящены политике безопасности. Россия упоминается как поставщик дешевого газа в Германию, с которым следует снова возобновить торговлю. Украина, с точки зрения АдГ, должна в будущем иметь нейтральный статус и быть «вне ЕС и НАТО. О конфликте на Украине не сказано ни слова, пишет Der Spiegel.
Журнал отметил, что АдГ возвращается к своему антиевропейскому курсу — она выступает за выход ФРГ из Европейского союза и отказа от евро. «Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского сообщества», — говорится в документе. АдГ полагает, что Евросоюз нужно заменить сообществом государств, объединенных общими интересами, в том числе в экономике. В то же время партия подчеркивает, что «жесткий разрыв» отношений с ЕС был бы контрпродуктивным, а потому следует добиваться консенсуса посредством переговоров.
Во время предвыборной кампании в 2021 году АдГ придерживалась подобных позиций, но позже отказалась от требования выхода Германии из ЕС.
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