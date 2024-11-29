Украинская ракета уничтожена над Курской областью

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13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области», — написал он.