После прекращения нервозности на рынке рубль вернется к фундаментальным значениям — МЭР
13:20 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс нацвалюты после прекращения нервозности на рынке вернется к своим фундаментальным значениям, а его колебания в течение недели обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Правительство работает в тесной координации с Центральным банком для принятия необходимых решений. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям, — сказал министр. — Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера».
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