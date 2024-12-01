С 1 декабря увеличиваются тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тариф на железнодорожные грузовые перевозки с 1 декабря 2024 года увеличивается на 13,8%, на перевозки пассажиров в плацкартах и общих вагонах поездов дальнего следования — на 11,6%. Соответствующее распоряжение правительства РФ вступает в силу 1 декабря.

Также на 10,2% индексируются тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в дальнем следовании.

Понижающие коэффициенты 0,4 и 0,895 на экспортные перевозки угля с 1 декабря не будут применяться. С 1 января 2025 года запланирован рост тарифов на 5% на контейнерные перевозки.