С 1 декабря увеличиваются тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге
09:00 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тариф на железнодорожные грузовые перевозки с 1 декабря 2024 года увеличивается на 13,8%, на перевозки пассажиров в плацкартах и общих вагонах поездов дальнего следования — на 11,6%. Соответствующее распоряжение правительства РФ вступает в силу 1 декабря.
Также на 10,2% индексируются тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в дальнем следовании.
Понижающие коэффициенты 0,4 и 0,895 на экспортные перевозки угля с 1 декабря не будут применяться. С 1 января 2025 года запланирован рост тарифов на 5% на контейнерные перевозки.
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