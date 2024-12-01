Авиарейсы из Москвы на Кубу временно будут делать посадку в Каракасе для дозаправки

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация приняла временное решение о выполнении рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро с 1 по 8 декабря с промежуточной посадкой для дозаправки в Каракасе. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Для сохранения программы полетов российских авиакомпаний на Кубу в период 1–8 декабря принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса», — говорится в сообщении.