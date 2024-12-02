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Экспорт российского трубопроводного газа в Европу за 11 месяцев вырос на 15%

09:32 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за январь — ноябрь 2024 г. нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу почти на 15%, до 29,3 млрд кубометров, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе ежедневных данных «Газпрома» о транзите через Украину и Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Этот объем уже превышает суммарные поставки за весь прошлый год.

За аналогичный период 2023 года трубопроводные поставки газа РФ в Европу составили около 25,5 млрд куб. м. За весь 2023 год Россия экспортировала в данном направлении около 28,15 млрд куб. м газа, следует из данных «Газпрома» и ENTSOG.

Суммарно в ноябре прокачка газа России в Европу составила 2,75 млрд куб. м. против 2,8 млрд куб. м в октябре и 2,5 млрд куб. м в ноябре 2023 года.

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