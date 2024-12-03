Нелегальная миграция в 2023 году обошлась гражданам США в $150,7 млрд — ведомство Маска
10:32 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от нелегальной миграции в США в 2023 году достиг $150,7 млрд. Об этом сообщило Министерство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое, как ожидается, будет официально создано в администрации избранного президента США Дональда Трампа.
«Только в 2023 году нелегальная иммиграция обошлась налогоплательщикам в $150,7 млрд», — сообщило будущее ведомство в социальной сети Х. Также приводится сравнение, что с поправкой на инфляцию «Первая мировая война стоила $334 млрд», а космическая программа «Аполлон» обошлась в $257 млрд. При этом на строительство Панамского канала ушло всего $15,2 млрд, пишет DOGE.
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