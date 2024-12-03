Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение об инвестпроектах юрлиц РФ в республике

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, передает корреспондент ТАСС с внеочередного заседания парламента, созванного по инициативе 19 депутатов. На заседании присутствовали 23 из 35 депутатов.

«Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошел», — сказал спикер парламента Лаша Ашуба. 21 депутат из 23 проголосовали против ратификации, двое воздержались.

Депутат Кан Кварчия предложил подготовить документ об объявлении вотума недоверия вице-премьеру, министру экономики Абхазии Кристине Озган, которая по его словам, подписала «кабальное для республики соглашение».