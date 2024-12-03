ЦБ РФ не разделяет мнение, что для борьбы с инфляцией нужно стабилизировать курс рубля

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не разделяет мнение экспертов о том, что необходимость валютных интервенций для стабилизации курса рубля более эффективна в борьбе с инфляцией, чем ключевая ставка. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития».

«Мы не разделяем это мнение», — отметил Заботкин, отвечая на вопрос о том, считает ли ЦБ, что нужно активнее проводить валютные интервенции для стабилизации курса рубля, нежели повышать ключевую ставку в борьбе с инфляцией.