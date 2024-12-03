Группировка «Юг» освободила Романовку в ДНР — МО РФ
15:00 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южная группировка войск за сутки освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.
Там отметили, что за прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «составили до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы». Также уничтожен полевой склад боеприпасов.
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