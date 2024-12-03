ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных, два танка, четыре боевые машины пехоты на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены 2 танка, 4 боевые машины пехоты, из них 2 Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 6 минометов», — сообщили в ведомстве.