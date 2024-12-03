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На Украине происходят массовые нарушения прав миллионов людей, гонения на церковь — Путин

15:32 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые нарушения прав и свобод миллионов людей, надругательство над исторической памятью, гонения на церковь происходят на Украине сегодня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» (режиссер Эмир Кустурица), гостям российской премьеры фильма.

«Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», — говорится в сообщении.

Президент также подчеркнул, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами.

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