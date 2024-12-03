Патриархия Грузии осудила призыв президента к школьникам принять участие в митингах
16:00 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриархия Грузинской православной церкви считает крайне тревожным призыв президента страны Саломе Зурабишвили к школьникам принять участие в антиправительственных митингах.
Как говорится в заявлении патриархии, опубликованном в соцсети, в последние дни в Тбилиси проводятся митинги, обстановка на которых напряженная, зачастую бросают неизвестные предметы в неизвестном направлении, дело доходит и до рукоприкладства.
«В таких условиях все заявления, направленные на поощрение учеников школ и вообще несовершеннолетних, сделанные президентом Грузии, которая <…> сама должна стараться понижать поляризацию и нейтрализовывать ненависть в обществе, чтобы уберечь психику и физическое здоровье будущего поколения от текущих событий, крайне тревожны», — говорится в заявлении.
Патриархия также назвал возмутительным то, что неизвестные лица входят в школы, противостоят администрации и агитируют за участие школьников в митингах.
Ранее представители оппозиционных партий призвали учеников, а также учителей школ устроить забастовку, не посещать школы и принять участие в митингах. Призыв оппозиции поддержала и президент Грузии.
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