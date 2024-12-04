Оппозиция Южной Кореи намерена обвинить президента в госизмене — Рёнхап

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» планирует предъявить президенту Юн Сок Ёлю и министру обороны Ким Ён Хёну обвинения в государственной измене в связи с объявлением военного положения в стране. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Отмечается, что партия намерена проработать соответствующий вопрос.