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НОВОСТИ

Оппозиция Южной Кореи намерена обвинить президента в госизмене — Рёнхап

09:05 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» планирует предъявить президенту Юн Сок Ёлю и министру обороны Ким Ён Хёну обвинения в государственной измене в связи с объявлением военного положения в стране. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Отмечается, что партия намерена проработать соответствующий вопрос.

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