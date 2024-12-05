Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента по подозрению в «мятеже»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля в связи с вводом военного положения в стране. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Дело [в отношении главы государства] ведется», — сказал он.