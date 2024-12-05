Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $100 тыс.

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $100 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 05:33 мск, криптовалюта преодолела отметку $100 тыс. (+4,49%).

По состоянию на 05:38 мск, биткойн ускорил рост и находился на уровне $100,8 тыс. (+5,40%).