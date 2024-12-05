Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $100 тыс.
09:32 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $100 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.
По данным на 05:33 мск, криптовалюта преодолела отметку $100 тыс. (+4,49%).
По состоянию на 05:38 мск, биткойн ускорил рост и находился на уровне $100,8 тыс. (+5,40%).
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