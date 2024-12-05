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НОВОСТИ

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XVII Веронского экономического форума

10:14 05.12.2024

Участники XVII Веронского экономического форума, стартовавшего в Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты) получили приветствие президента РФ Владимира Путина. Как отметил глава России, тема форума «Новая архитектура сотрудничества», отражает растущую востребованность преобразований системы международных экономических отношений в интересах мирового большинства.

«Очевидно, что на смену изжившей себя модели, дающей односторонние преимущества небольшой группе стран, должна прийти новая – основывающаяся на подлинном равноправии, справедливости и учете законных интересов друг друга, исключающая любые формы дискриминации, диктата и санкционного давления», - отметил Путин.

По словам президента РФ, именно такие принципы сотрудничества лежат в основе деятельности БРИКС. «Мы с удовлетворением отмечаем, что в пользу утверждения этих принципов на глобальном уровне выступает все больше членов мирового сообщества», - подчеркнул президент РФ. По его мнению, инициативы, выдвинутые на форуме в Рас-эль-Хайма, послужат расширению взаимодействия между странами и народами Евразии.

XVII Веронский экономический форум пройдет 5–6 декабря, в нем участвуют представители государственных ведомств и предпринимательских кругов из Европы и Азии.

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