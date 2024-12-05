Кандидат Трампа на пост главы Пентагона пообещал бросить пить в случае назначения
11:05 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет, предложенный Дональдом Трампом на пост главы Пентагона, пообещал отказаться от алкоголя в случае утверждения его кандидатуры в Сенате. Об этом сообщает издание The Hill.
Хегсет в среду «предпринял значительные усилия, чтобы спасти свою кандидатуру», он пообещал сенаторам-республиканцам перестать пить, если его утвердят в качестве министра обороны, отмечает издание.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники информировал, что все больше американских сенаторов сообщают, что не намерены голосовать за утверждение Хегсета на пост шефа Пентагона. По данным NBS News, опасения у законодателей вызывают выдвинутые в прошлом в адрес Хегсета обвинения в сексуальных домогательствах, а также сообщения о его возможных проблемах с алкоголем.
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