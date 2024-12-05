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Украина не может вступить в НАТО — кандидат в президенты Польши от ультраправых

12:05 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не может вступить в НАТО, поскольку ее границы не урегулированы. Западные политики занимаются очковтирательством в отношении своих избирателей и украинцев, поднимая тематику вступления Киева в альянс. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен.

«Украина не может быть в НАТО хотя бы по той причине, что ее границы не урегулированы. В НАТО не может вступить ни одно государство с нерешенными спорами о границе. Это один из базовых принципов НАТО», — отметил политик.

По его мнению, западные и польские политики формируют неправильную картину среди своих избирателей и неоправданные ожидания у украинцев, обсуждая тему приглашения Киева в альянс. «Нет такой темы как Украина в НАТО. Это очковтирательство в отношении избирателей и украинцев», — полагает Ментцен.

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