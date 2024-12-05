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НОВОСТИ

Кремль следит за происходящим в Сирии, заявил Песков

14:00 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль внимательно следит за происходящим в Сирии и находится «в постоянном диалоге с сирийскими друзьями». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге <…> с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском. В зависимости от оценки ситуации <…> можно будет говорить <…> о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», — сказал Песков журналистам.

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