Кремль следит за происходящим в Сирии, заявил Песков
14:00 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль внимательно следит за происходящим в Сирии и находится «в постоянном диалоге с сирийскими друзьями». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге <…> с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском. В зависимости от оценки ситуации <…> можно будет говорить <…> о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», — сказал Песков журналистам.
НОВОСТИ
- 15:12 05.12.2024
- Нидерланды попросят ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией
- 15:00 05.12.2024
- 40% испанцев и 50% итальянцев выступили за смягчение или отмену санкций против РФ — опрос
- 14:32 05.12.2024
- Российские войска продвигаются в районе Курахова, окружая город с западной стороны — Рогов
- 14:12 05.12.2024
- Чехия второй день не получает нефть по трубопроводу «Дружба» — СМИ
- 14:10 05.12.2024
- Рост госдолга США вышел из-под контроля, заявил глава «Роснефти»
- 13:56 05.12.2024
- Игорь Сечин напомнил слова Черчилля об американцах: «всегда находят верное решение после того, как перепробуют все остальные»
- 13:33 05.12.2024
- США теряют технологическое лидерство
- 13:32 05.12.2024
- Более 96% работающих в РФ японских компаний пострадали от санкций и ответных мер
- 13:20 05.12.2024
- Товарооборот Белоруссии и РФ в 2024 году обновит исторический максимум — Лукашенко
- 13:13 05.12.2024
- Программа энергоперехода стала санкционным барьером для 88% населения Земли, заявил глава «Роснефти»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать