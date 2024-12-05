Игорь Сечин напомнил слова Черчилля об американцах: «всегда находят верное решение после того, как перепробуют все остальные»

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Соединенные Штаты Америки потеряли первенство в мировой торговле и американский доллар постепенно лишается прежних позиций в качестве международного платежного средства, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отметив, что санкции, вводимые США, сыграли в происходящем свою роль. На Специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума руководитель крупнейшей нефтяной компании РФ выступил с ключевым докладом. В нем Сечин напомнил, что десятки лет Соединенные Штаты укрепляли свое лидерство в торговле любыми методами, используя в том числе давление с помощью Всемирной торговой организации (ВТО). Однако не сумев полностью подчинить ВТО своим интересам, теперь американская администрация без колебаний принимает меры, противоречащие нормам организации. «Ярким примером такой политики являются импортные пошлины, регулярно вводимые Белым домом для защиты американского рынка», - отметил Сечин.

Стремление избранного президента США Дональда Трампа защитить позиции доллара входят в противоречие с сегодняшней политикой Соединенных Штатов, своими санкциями запрещающих его использование, считает Сечин. «Применение доллара в качестве санкционного инструмента – большая ошибка, так как торговля никогда не остановится. От нее зависит как энергобезопасность, так и жизнь в целом. Альтернативы всегда найдутся», - констатировал глава «Роснефти».

Как считает Сечин, ограничения долларовых расчетов увеличит возможности национальных валют, а главным конкурентом американской валюты будет золото. За последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла с 12% до 20%. Для снятия рисков с доллара решение, полагает Игорь Сечин, напрашивается само собой – необходимо прекратить применять доллар в качестве инструмента санкционного воздействия. «Мы уверены, что осознание пагубности санкционной политики придет и правильное решение будет принято разумными людьми, понимающими значение доллара как мировой и национальной валюты. Напомню цитату Уинстона Черчилля: «Американцы всегда находят единственно верное решение после того, как перепробуют все остальные», - заявил глава «Роснефти».