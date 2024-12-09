Асад с семьей прибыл в Москву — источник в Кремле
09:05 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, сообщил ТАСС источник в Кремле.
«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — сказал собеседник агентства.
27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов — Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
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