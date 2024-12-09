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НОВОСТИ

В центре Донецка взорвался внедорожник

11:20 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внедорожник взорвался в центре Донецка, минимум один человек пострадал, передает корреспондент ТАСС.

На месте работают оперативные службы, подробности ЧП уточняются.

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