В центре Донецка взорвался внедорожник
11:20 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внедорожник взорвался в центре Донецка, минимум один человек пострадал, передает корреспондент ТАСС.
На месте работают оперативные службы, подробности ЧП уточняются.
НОВОСТИ
- 12:20 09.12.2024
- Жители курского приграничья получат отсрочку по уплате налогов
- 12:05 09.12.2024
- Макрон согласен, что страны НАТО должны «платить по счетам» — Трамп
- 12:00 09.12.2024
- В Британии опасаются за будущее AUKUS в свете победы Трампа на выборах — Politico
- 11:32 09.12.2024
- Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
- 11:05 09.12.2024
- Сирийская оппозиция контролирует Тартус, где находится российская военная база — источник
- 11:00 09.12.2024
- ФСБ пресекла работу сети кол-центров, обманувших 100 тыс. жителей 50 стран
- 10:32 09.12.2024
- Более 158 млрд руб. украдено у россиян кибермошенниками за 10 месяцев 2024 года
- 10:20 09.12.2024
- Tекущий год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений — европейские метеорологи
- 10:05 09.12.2024
- Кабмин РФ подготовил поправки о досудебной заморозке похищенных средств
- 10:00 09.12.2024
- Взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений — Краснов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать