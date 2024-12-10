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Израиль атаковал авиабазы Сирии, уничтожены десятки вертолетов и истребителей

09:00 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Израиля совершили удары по крупнейшим авиабазам Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на два источника в силовых структурах республики.

«Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам в Сирии», — утверждают собеседники канала. По их словам, израильские военные «уничтожили инфраструктуру и десятки вертолетов и истребителей».

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