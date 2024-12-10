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НОВОСТИ

Судьбу баз РФ в Сирии должны решать сирийцы, а не США — Госдепартамент

09:20 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народ Сирии должен сам решить дальнейшую судьбу российских военных баз на сирийской территории. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«У нас нет какой-либо информации о статусе этих баз и о том, что может или не может сделать в их отношении приходящий сирийский режим, — сказал представитель Госдепа. — Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов».

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