Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада и Мексика могли бы стать новыми американскими штатами, заявил в воскресенье избранный президент США Дональд Трамп.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млрд в год, мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся [новыми] штатами», — сказал он в интервью телекомпании NBC.