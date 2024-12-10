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Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США

09:32 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада и Мексика могли бы стать новыми американскими штатами, заявил в воскресенье избранный президент США Дональд Трамп.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млрд в год, мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся [новыми] штатами», — сказал он в интервью телекомпании NBC.

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