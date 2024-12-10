ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова — силовики

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас попытки противника выйти из Курахова приобретают массовый характер. Если раньше они [ВСУ] пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие. Таким образом остатки группировки пытаются вывести», — сообщили в силовых структурах.

Между тем, в городе остаются очаги сопротивления, в частности на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.